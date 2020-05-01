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Капитан Зари сообщил, чем хочет заниматься после завершения карьеры
Почти 16 лет в клубе
Никита Каменюка, 34-летний фланговый защитник и капитан "Зари", ответил на вопросы о будущем в футболе после игровой карьеры.
Никита подчеркнул, что так или иначе останется в футболе.
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Надеюсь, что останусь в "Заре". Очень буду этому рад. Думаю, это уже решит руководство клуба, на какой должности они меня видят.
С удовольствием буду работать в этом клубе. От них должно поступать предложение, тогда уже будем думать, говорить.
Напомним, что Никита выступает в "Заре" с перерывами с 2004 года.
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Источник:Інстаграм Зорі
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