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Капитан Зари сообщил, чем хочет заниматься после завершения карьеры

Премьер-лига
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Почти 16 лет в клубе

Капитан Зари сообщил, чем хочет заниматься после завершения карьеры
Новина українською

Никита Каменюка, 34-летний фланговый защитник и капитан "Зари", ответил на вопросы о будущем в футболе после игровой карьеры.

Никита подчеркнул, что так или иначе останется в футболе.

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Надеюсь, что останусь в "Заре". Очень буду этому рад. Думаю, это уже решит руководство клуба, на какой должности они меня видят.

С удовольствием буду работать в этом клубе. От них должно поступать предложение, тогда уже будем думать, говорить.

Напомним, что Никита выступает в "Заре" с перерывами с 2004 года.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка
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