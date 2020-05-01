Капитан Зари сообщил, чем хочет заниматься после завершения карьеры

Никита Каменюка, 34-летний фланговый защитник и капитан "Зари", ответил на вопросы о будущем в футболе после игровой карьеры.

Никита подчеркнул, что так или иначе останется в футболе.

Надеюсь, что останусь в "Заре". Очень буду этому рад. Думаю, это уже решит руководство клуба, на какой должности они меня видят.

С удовольствием буду работать в этом клубе. От них должно поступать предложение, тогда уже будем думать, говорить.