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С 30 мая по 13 июля. Стал известен предварительный календарь УПЛ после выхода с карантина
Финал Кубка - 17 июля
Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов опубликовал предварительное расписание УПЛ после возобновления сезона.
Как сообщает источник, данный календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ.
Если с 11 мая вступают в силу правила послабления карантина, рабочая версия выхода футбола из карантина следующая:
- с 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер лиги должны будут пройти тестирование на коронавирус
- с 12 по 29 мая подготовка команд к возобновлению Чемпионата
- 30 мая старт (24 тур)
- 6 июня 25 тур
- 13 июня 26 тур
- 17 июня 27 тур
- 20 июня 28 тур
- 27 июня 29 тур
- 6 июля 30 тур
- 10 июля 31 тур
- 13 июля 32 тур
Полуфиналы Кубка Украны 10 июня
Финал 17 июля