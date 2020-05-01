С 30 мая по 13 июля. Стал известен предварительный календарь УПЛ после выхода с карантина

Генеральный директор ТК Футбол Александр Денисов опубликовал предварительное расписание УПЛ после возобновления сезона.

Как сообщает источник, данный календарь отправлен на рассмотрение и утверждение всем клубам УПЛ.

Если с 11 мая вступают в силу правила послабления карантина, рабочая версия выхода футбола из карантина следующая:

- с 12 по 17 мая все игроки и тренеры клубов украинской Премьер лиги должны будут пройти тестирование на коронавирус

- с 12 по 29 мая подготовка команд к возобновлению Чемпионата

- 30 мая старт (24 тур)

- 6 июня 25 тур

- 13 июня 26 тур

- 17 июня 27 тур

- 20 июня 28 тур

- 27 июня 29 тур

- 6 июля 30 тур

- 10 июля 31 тур

- 13 июля 32 тур

Полуфиналы Кубка Украны 10 июня

Финал 17 июля