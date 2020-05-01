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Срна: Мне повезло, что я сразу после завершения карьеры получил работу в Шахтере

Премьер-лига
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Дарио рассказал о своем возвращении в Шахтер

Срна: Мне повезло, что я сразу после завершения карьеры получил работу в Шахтере
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о периоде, когда он завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу.

"Это тяжелый период для каждого футболиста: когда заканчивается карьера и ты стоишь перед выбором, что делать дальше. Мне повезло, я сразу получил работу в "Шахтере" – думать было некогда. Быстро переключился на то, что я больше не играю, что я не футболист. Понимал, что клуб многого от меня ждет, потому что приезжает новый главный тренер, который не знаком с футболистами, структурой клуба, не знает местного менталитета и чемпионата. И, конечно, я старался каждый день, каждую минуту давать очень точную и конкретную информацию тренеру.

Это моя работа. Кто-то может подумать, что она легкая, но это не так. Это непростой труд, но мне моя работа нравится. Мне очень приятно, что я попал в такой тренерский штаб и что мистер Каштру сразу сказал, что хочет видеть меня в команде.

И вот сегодня мы со всеми ребятами лучшие друзья, делаем свою работу и стараемся показывать на тренировках, в играх качественный хороший футбол, который любят наши болельщики и наш президент клуба", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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