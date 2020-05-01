Беланда: Когда уходил из Монпелье, выбирал между Динамо и Аль-Джазирой

Бывший хавбек "Динамо" Юнес Беланда рассказал, почему он решил перейти в 2013 году в киевский клуб из французского "Монпелье".

"Когда я покидал "Монпелье", то у меня не было официальных предложений от европейских клубов. Если и были какие-то варианты на уровне слухов, то я не знал о них.

Тогда у меня были не лучшие отношения с болельщиками "Монпелье", и я принял решение уйти. Единственные предложения, которые у меня были на тот момент – это от "Аль-Джазиры" из ОАЭ и киевского "Динамо".

Я сделал выбор в пользу украинского клуба, ведь в то время он постоянно играл в Лиге чемпионов", - цитирует Беланда издание mhsconair.

Напомним, чтов "Динамо" хавбек отыграл три года и в 56 матчах забил 8 голов.