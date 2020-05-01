Хотим освоить новые горизонты - капитан Зари рассказал о шансах поиграть в Лиге чемпионов

Капитан "Зари" Никита Каменюка рассказал о перспективах команды сыграть в Лиге чемпионов.

"Готова ли "Заря" к Лиге чемпионов? Прежде всего, нужно занять то место, которое позволит нам играть в Лиге Чемпионов, а потом уже готовиться планомерно к этому. Мы все хотим порадовать наших болельщиков и освоить новые горизонты для себя", - сказал Каменюка.

Напомним, что на данный момент "Заря" и "Динамо" имеют равное количество очков, однако луганчане занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ благодаря дополнительным показателям.