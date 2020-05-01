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Буяльский: В последнее время заинтересовался хоккеем. Зимой попробую себя на коньках с клюшкой
Хавбек рассказал о своих спортивных увлечениях кроме футбола
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о том, какими видами спорта кроме футбола он еще интересуется.
- Какими видами спорта интересуетесь (кроме футбола)?
- Нравится рыбалка, но только для удовольствия. Есть люди, которые занимаются ею профессионально, а я просто любитель. А в целом, мне нравятся все игровые виды спорта с мячом. В последнее время начал смотреть видеонарезки НХЛ. Раньше это не нравилось, а теперь появился интерес. Зимой собираюсь попробовать себя на коньках с клюшкой.
- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?
- Как раз только в него и играю. Разве что в отпуске иногда поиграю в пляжный волейбол, но, если честно, у меня не очень хорошо получается, могу только постоять для количества (улыбается). Поскольку я профессионально занимаюсь футболом, стараюсь следить за своим здоровьем и быть осторожным с другими видами спорта.
- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?
- Как я уже сказал, когда начался карантин, стал смотреть НХЛ, и мне очень понравилась игра Овечкина, я пересмотрел много нарезок с его участием. Также нравятся единоборства ММА, в частности, яркие бои Конана МакГрегора и Тони Фергюсона, их интересно смотреть.
- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- Нет, никогда не занимался чем-то другим. С пяти лет в моей жизни только футбол. Причем сразу меня не взяли, сказали, можно только с шести. Я из маленького городка, у нас были секции только футбола, бокса, волейбола и хоккея на траве. Но ни в одну из них я не ходил. В хоккее не нравилось, что нужно было бегать с согнутой спиной – это не для меня.
- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?
- Если честно, я не любитель куда-либо ходить, лучше посидеть дома. Единственное, куда хотелось бы сходить, так это на бой ММА, причем, сидеть в первом ряду, чтобы было хорошо видно. А в остальном люблю спокойствие, чтобы никто не трогал, тогда чувствую себя более комфортно, чем в местах, где собирается много людей. Во время отпуска также выбираю тихие места, повторюсь, могу только поиграть в волейбол на пляже, если кто-то из знакомых позовет. Обычно провожу время с семьей, а после отдыха всегда едем домой к родителям в Калиновку.
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