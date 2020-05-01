Гусев: На карантине увлекся приготовлением мяса на гриле

Ассистент старшего тренера молодежной команды "Динамо" Олег Гусев рассказал, чем он занимается в свободное время, и как строится работа команды.

- Если коротко, то занимаюсь всем, кроме любимого дела. Уже очень хочется вернуться в привычный график и окунуться в работу, в атмосферу тренировок и игр – скучаю по всему этому. Естественно, с футболистами постоянно находимся на связи, они добросовестно выполняют индивидуальную программу, иногда присылают видео в нашу общую группу, да и мы контролируем их работу. То же касается и медицинского штаба – мы узнаем от них самую свежую информацию и находимся в курсе состояния здоровья игроков.

- А чем занимаетесь в свободное время?

- Почти все время провожу дома с семьей, мы никуда не выходим, соблюдаем правила карантина. Поддерживаю спортивную форму, скачал в интернете специальную программу, и занимаюсь три раза в неделю, чтобы жиром не заплыть (улыбается). Поскольку мы живем в загородном доме, работы хватает. Все, что раньше делали приглашенные специалисты, теперь делаю сам. За последние две недели уже пересмотрели кучу фильмов, сериалов, их, в основном, предлагает супруга. Даже впервые в жизни собрали пазл на полторы тысячи элементов. Думал, это будет намного легче, а оказалось не так просто.

- Какие новые увлечения у вас появились за время карантина?

- Люблю рыбалку, но хоть это и на природе, в этот период стараюсь соблюдать карантин и никуда не выезжать. Поскольку у нас есть мангал, стали часто жарить мясо на гриле, делать шашлык, готовить барбекю, а также плов и шурпу. Еще много времени провожу с дочкой. Она сейчас в детский садик не ходит, поэтому занимаемся самообучением: и рисуем, и читаем, и математические задачки решаем по очереди с супругой. Кроме того, сейчас по телевизору показывают много старых матчей в записи, иногда попадаю на них и могу посмотреть.