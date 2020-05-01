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Цитаишвили: Однажду, когда подавал мячи, попросил футболку у Ярмоленко, но он не дал

Премьер-лига
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Хавбек начинал в системе Динамо с самых низов

Цитаишвили: Однажду, когда подавал мячи, попросил футболку у Ярмоленко, но он не дал
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19-летний полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своих самых запоминающихся матчах.

"Финал юношеского ЧМ, также когда дебютировал за первую команду против "Шахтера". Те, в которых не принимал участия – против "Эвертона".

Подавал мячи? В этой игре нет. Был тогда на стадионе. А так, во многих играх подавал мячи. Один раз попросил у Ярмоленко футболку, но он не дал", — рассказал Цитаишвили.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Динамо

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