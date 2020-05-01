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Цитаишвили: Однажду, когда подавал мячи, попросил футболку у Ярмоленко, но он не дал
Хавбек начинал в системе Динамо с самых низов
19-летний полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своих самых запоминающихся матчах.
"Финал юношеского ЧМ, также когда дебютировал за первую команду против "Шахтера". Те, в которых не принимал участия – против "Эвертона".
Подавал мячи? В этой игре нет. Был тогда на стадионе. А так, во многих играх подавал мячи. Один раз попросил у Ярмоленко футболку, но он не дал", — рассказал Цитаишвили.
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Источник:ФК Динамо
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