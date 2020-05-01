Кополовец: Думаю, Кононов не рискнул бы вернуться в Карпаты. Львовяне обижаются на него за майку с Путиным

Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец высказал свое мнение относительно теоретического возвращения в львовский клуб бывшего тренера львовян Олега Кононова.

"Много людей на него обижены там. Помните, он майку с Путиным надевал. Куча моментов есть. Конечно, тренер он талантливый, но как бы он здесь прижился? Конечно, к нему были бы претензии. Думаю, он бы не рискнул.

Во-вторых, он уже вырос как тренер, перерос уровень "Карпат". Здесь нет для него условий, и никто бы ему их не создал. Он уже привык работать с футболистами посерьезнее. Когда у человека зарплата 100 000 долларов в месяц, приходить на зарплату... Не знаю, какую ему бы предложили "Карпаты". Ему бы было неинтересно работать в "Карпатах", потому что он уже здесь был. Он добился здесь чего-то, пошло у него, сделал себе имя.

"Рига" для него – перевалочный пункт. Я не знаю, какие у него условия контракта, но это для него, может, период ожидания, чтобы просто не быть без работы. Я за его карьерой не слежу.

Думаю, много болельщиков помнят его как тренера, который много сделал для львовского футбола и поставил его на качественно новый уровень. Думаю, если бы тогда президент Дыминский поддержал его амбиции и вкладывал деньги..." – сказал Кополовец.