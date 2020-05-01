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Срна: Посмотрю, куда меня больше тянет - или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодой тренер еще ищет себя на новом поприще

Срна: Посмотрю, куда меня больше тянет - или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе
Новина українською

Ассистента главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своих тренерских амбициях.

"Я хочу, чтобы клуб был доволен моей работой. Это самое важное. Мои амбиции сегодня – это амбиции "Шахтера". Это красивый, яркий, атакующий футбол. Это развитие молодых футболистов. Дальше – посмотрим.

Я буду честен со всеми и буду принимать решение о том, куда двигаться. Посмотрю, куда меня больше тянет: или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе. Я понимаю, что у меня очень много футбольного опыта, но я также знаю, что еще молод и только учусь. И сейчас меня все устраивает. Я связан с "Шахтером" и всегда буду на той позиции, где смогу приносить максимальную пользу клубу", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 20:44
Фраза Даши : "Я буду честен со всеми..." -- вызывает дикий безудержный смех....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.05.2020 в 20:19
Другая роль...
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+1
0


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