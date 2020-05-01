Срна: Посмотрю, куда меня больше тянет - или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе

Ассистента главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своих тренерских амбициях.

"Я хочу, чтобы клуб был доволен моей работой. Это самое важное. Мои амбиции сегодня – это амбиции "Шахтера". Это красивый, яркий, атакующий футбол. Это развитие молодых футболистов. Дальше – посмотрим.

Я буду честен со всеми и буду принимать решение о том, куда двигаться. Посмотрю, куда меня больше тянет: или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе. Я понимаю, что у меня очень много футбольного опыта, но я также знаю, что еще молод и только учусь. И сейчас меня все устраивает. Я связан с "Шахтером" и всегда буду на той позиции, где смогу приносить максимальную пользу клубу", - сказал Срна.