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Смотрел за мячом, а тут "свет выключили". Гусев признался о страхе после столкновения с Бойко

Премьер-лига
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И вспомнил, как пришел в себя в скорой помощи

Смотрел за мячом, а тут "свет выключили". Гусев признался о страхе после столкновения с Бойко
Новина українською

Тренер "Динамо" U-21 Олег Гусев, в прошлом успешный футболист этого же клуба, вспомнил свою страшную травму в апреле 2014 года - после столкновения с вратарем "Днепра" Денисом Бойко.

Олега спросили, не было ли после травмы страха выходить на поле.

Нет, не было. Но в тех моментах, когда мяч летит, а я ничего не вижу ...Одно время было страшно.

Там же как получилось? Я не видел того момента, оно прилетело неизвестно откуда! Смотрел на мяч, а здесь "свет выключили".

Тогда, конечно, не было смешно. Все что помню после этого - скорая помощь. Я говорю: "У меня игра, куда вы меня везете?".

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С Денисом Бойко, который теперь выступает в "Динамо", у Олега, как уверяет он сам, нормальные отношения.

Как в тренера с футболистом. Я - как тренер молодежного состава "Динамо", он - как игрок "Динамо".

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В статье: Олег Гусев Денис Бойко Динамо (Киев) Днепр
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Источник:
Вацко live

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