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Кополовец рассказал, как Дыминский помог найти его угнанный тюнингованный Golf
Очередная интересная история от Михаила Кополовца
Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец рассказал занятную историю о том, как президент львовского клуба Петр Дыминский помог ему разыскать угнанный автомобиль.
"Мы тогда сидели в МакДональдсе, я, Вася Кобин и его жена. Я приехал на машине. Это был Volkswagen "Golf", очень сильно тюнингованный. Я люблю спортивные машины. Тогда только получил 30 000 долларов подъемных. У меня не было ни квартирі, ничего, но я пошел и купил машину. Нереально крутой "Гольф".
Выходим, а машины нет. Я решил, что был без машины, но потом обнаружил ключи от нее. Спрашиваю у Васи: "Где машина?". Если бы мне было лет 60, получил бы инфаркт. Машина моя просто уехала.
Ее искали 2-3 дня, в том числе полиция. Да куда, все, пропало. Потом президент узнал, что у меня угнали машину, позвонил мне и спрашивает: "Какая у тебя машина?". "Гольф, тюнингованный", — отвечаю. Он – мне: "Да какой он на@@й тюнингованный". Через 15 минут перезванивает Дячук-Ставицкий и говорит, что машина нашлась. А сыщики и следователи три дня ее искали. Дыминский знал, куда звонить" – сказал Кополовец.
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