Хочолава: Хинкали в Украине сильно отличаются качеством от грузинских

Защитник "Шахтера" и сборной Грузии Давид Хочолава ответил на несколько вопросов болельщиков о своей родине.

– Говорят, у грузин быстрые и техничные ноги из-за национальных танцев. Правда ли это?

– Я сейчас понял, почему у меня не быстрые ноги, – не занимался танцами. В детстве полтора года ходил на карате. После этого осталась хорошая растяжка, потому что там с силой тянули, и дальше у меня вообще мышечных проблем не было.

– Хачапури или хинкали?

– Как же я долго этого не ел! Сейчас выбрал бы хачапури. Хинкали могу есть раз в полгода только в отпуске, когда прилетаю в Тбилиси. В Украине не могу попробовать, потому что сильно отличается качество.

– Самые любимые места в Тбилиси?

– Черепашье озеро. Это рядом с моим домом, утром можно прогуляться, побегать. Хорошее кафе "Стамба", где собирается много моих близких и знакомых. А третье место, конечно, дом.

– Посоветуй локации в Грузии: куда следует поехать?

– Летом здорово погулять в Батуми: очень хорошее море, город, много людей, ресторанов. Тбилиси круглый год с удовольствием принимает гостей. Могу открыть один секрет: когда прилетаете первый раз в Грузию, прямо на таможне вам дарят бутылку вина.