Селезнев: Вернуться в Шахтер? У меня уголь в крови, но давайте реально смотреть на вещи

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев оценил шансы своего возвращения в "Шахтер".

– Это невозможно. Мне 35 лет, давайте реально смотреть на вещи. Конечно, я бы вернулся. Это "Шахтер", я родился возле Донецка. У меня уголь в крови, у меня все шахтеры.

"Днепр" и "Шахтер" – мои клубы, хотя болельщики воевали между собой. Но я оставался тем, кем я есть. Я никогда никому не врал.

– А на административную должность?

– В "Шахтере" хороший стафф, зачем я там нужен? Я не заканчивал никакой институт, и вообще хочу поиграть еще".