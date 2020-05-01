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Селезнев: Вернуться в Шахтер? У меня уголь в крови, но давайте реально смотреть на вещи

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард реально оценивает свои шансы

Селезнев: Вернуться в Шахтер? У меня уголь в крови, но давайте реально смотреть на вещи
Новина українською

Украинский форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев оценил шансы своего возвращения в "Шахтер".

– Это невозможно. Мне 35 лет, давайте реально смотреть на вещи. Конечно, я бы вернулся. Это "Шахтер", я родился возле Донецка. У меня уголь в крови, у меня все шахтеры.

"Днепр" и "Шахтер" – мои клубы, хотя болельщики воевали между собой. Но я оставался тем, кем я есть. Я никогда никому не врал.

– А на административную должность?

– В "Шахтере" хороший стафф, зачем я там нужен? Я не заканчивал никакой институт, и вообще хочу поиграть еще".

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 23:33
У тебя шансов не будет работы в Украине кроме шахтьора.... Кормилец хренов...
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