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Дикий: Шахтер выдвинул Михаила Метревели на пост президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Подтверждено Лигой

Дикий: Шахтер выдвинул Михаила Метревели на пост президента УПЛ
Новина українською

В начале апреля эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

Теперь эта информация нашла официальное подтверждение. Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, кандидата выдвинул донецкий "Шахтер".

"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам – Шевченко и Смалийчуку – добавился третий – Михаил Метревели.

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Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать", – отметил Дикий.

Напомним, что на ранее на пост президента УПЛ были выдвинуты две кандидатуры: Александра Шевченко и Олега Смалийчука.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Евгений Дикий
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 23:35
На Щуку хтось бомагу в суд подав,Що буцімби вона такеє виробляла,Що у ставу ніхто життя не мав:Того заїла в смерть, другого обідрала.Піймали Щуку молодціТа в шаплиціГуртом до суду притаскали,Хоча чуби й мокренькі стали.На той раз суддями булиЯкіїсь два Осли,Одна нікчемна ШкапаТа два стареньких Цапа,—Усе народ, як бачите, такийДобрячий та плохий.За стряпчого, як завсігди годиться,Була приставлена Лисиця...А чутка у гаю була така,Що ніби Щука та частенько,Як тільки зробиться темненько,Лисиці й шле то щупачка,То сотеньку карасиків живенькихАбо линів гарненьких...Чи справді так було, чи, може, хто збрехав(Хто ворогів не мав!),—А все-таки катюзі,Як кажуть, буде по заслузі.Зійшлися судді, стали розбирать:Коли, і як воно, і що їй присудити?Як не мудруй, а правди нігде діти.Кінців не можна поховать...Недовго думали — рішилиІ Щуку на вербі повісити звеліли,— Дозвольте і мені, панове, річ держать!Тут обізвалася Лисиця. —Розбійницю таку не так судить годиться:Щоб більше жаху їй завдатьІ щоб усяк боявся так робити, —У річці вражу Щуку утопити! —Розумна річ! — всі зачали гукать,Послухали ЛисичкуІ Щуку кинули — у річку.(1858)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 23:30
А не жирно Ахметову иметь две команды в одном чемпионате (одна другой отдает 18 очков в сезоне) ...А теперь еще и карманный президент ФФУ ...??? Это БЕСПРЕДЕЛ....
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