Дикий: Шахтер выдвинул Михаила Метревели на пост президента УПЛ

В начале апреля эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

Теперь эта информация нашла официальное подтверждение. Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, кандидата выдвинул донецкий "Шахтер".

"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам – Шевченко и Смалийчуку – добавился третий – Михаил Метревели.

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Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать", – отметил Дикий.

Напомним, что на ранее на пост президента УПЛ были выдвинуты две кандидатуры: Александра Шевченко и Олега Смалийчука.