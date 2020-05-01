УАФ предложила вариант старта нового сезона в начале августа. Некоторые клубы против

Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность старта сезона УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона.

Впрочем, эта идея руководства УАФ вызвала недовольство некоторых клубов Премьер-лиги, среди которых "Десна" и "Динамо".

Вероятно, клубы не согласны с таким графиком из-за слишком короткой паузы между сезонами, особенно для команд, которые сыграют в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что УАФ намерена закончить основную часть сезона 17 июля, а к концу месяца сыграть матчи плей-офф УПЛ.