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УАФ предложила вариант старта нового сезона в начале августа. Некоторые клубы против

Премьер-лига
(1 голосов)

Слишком короткая пауза между сезонами, считают Динамо и Десна

УАФ предложила вариант старта нового сезона в начале августа. Некоторые клубы против
Новина українською

Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность старта сезона УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на недавней видеоконференции с клубами высшего дивизиона.

Впрочем, эта идея руководства УАФ вызвала недовольство некоторых клубов Премьер-лиги, среди которых "Десна" и "Динамо".

Вероятно, клубы не согласны с таким графиком из-за слишком короткой паузы между сезонами, особенно для команд, которые сыграют в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что УАФ намерена закончить основную часть сезона 17 июля, а к концу месяца сыграть матчи плей-офф УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) УАФ коронавирус
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
01.05.2020 в 22:57
За такую маленькую зарплату нельзя так напрягать футболистов. Надо же им дать время отвезти своих половинок на острова. Девочки должны показать свои прелести
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