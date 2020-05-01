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Хочолава: У Шахтера больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у сборной Грузии - чемпионат Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

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Хочолава: У Шахтера больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у сборной Грузии - чемпионат Европы
Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Грузии Давид Хочолава рассказал о своих целях и задачах в клубе и сборной.

– Что выберешь: выиграть чемпионат мира со сборной Грузии или Лигу чемпионов с "Шахтером"?

– Я думаю, что у сборной Грузии меньше шансов победить на чемпионате мира, чем у "Шахтера" в Лиге чемпионов. Так что, если нужно выбирать, пусть будет первое. Потому что у "Шахтера" и так есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

– Самая заветная мечта в футболке сборной Грузии?

– Из близких целей – выйти на чемпионат Европы. Сборная Грузии никогда не попадала на большие турниры, а сейчас очень хороший шанс. Пока нужно выиграть два матча, правда, не знаю, когда они будут.

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В статье: Грузия Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2020 в 23:27
Грузинский алиев... Зачем дурень тренерам сборной маленькой страны ставить такую задачу.??? А если не ставится такая задача, тогда все механизмы обеспечения сборной Грузии не будут работать на эту задачу...Неужели не понятно....
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