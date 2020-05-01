Хочолава: У Шахтера больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем у сборной Грузии - чемпионат Европы

Защитник "Шахтера" и сборной Грузии Давид Хочолава рассказал о своих целях и задачах в клубе и сборной.

– Что выберешь: выиграть чемпионат мира со сборной Грузии или Лигу чемпионов с "Шахтером"?

– Я думаю, что у сборной Грузии меньше шансов победить на чемпионате мира, чем у "Шахтера" в Лиге чемпионов. Так что, если нужно выбирать, пусть будет первое. Потому что у "Шахтера" и так есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

– Самая заветная мечта в футболке сборной Грузии?

– Из близких целей – выйти на чемпионат Европы. Сборная Грузии никогда не попадала на большие турниры, а сейчас очень хороший шанс. Пока нужно выиграть два матча, правда, не знаю, когда они будут.