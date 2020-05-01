Хавбек Карпат поздравил бабушку с красным знаменем Ленина. Клуб "строго предупредил" игрока

Хавбек "Карпат" Алексей Хахлев весьма своеобразным способом поздравил свою бабушку с 76-летием.

В своем Инстаграме Хахлев выложил фото на котором он с бабушкой держат в руках красный флаг с изображением Ленина, на котором написано "Лучшему животноводу-победителю в социалистическом соревновании".

Позже футболист удалил пост заявив, что это была "неуместная шутка" и извинился "у всех, кого этим оскорбил".

Впрочем, львовский клуб отреагировал на пост, и вынес игроку строгое предупреждение.

"Карпаты" считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.

Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – сказано в заявлении клуба.