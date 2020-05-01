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Хавбек Карпат поздравил бабушку с красным знаменем Ленина. Клуб "строго предупредил" игрока
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Хавбек "Карпат" Алексей Хахлев весьма своеобразным способом поздравил свою бабушку с 76-летием.
В своем Инстаграме Хахлев выложил фото на котором он с бабушкой держат в руках красный флаг с изображением Ленина, на котором написано "Лучшему животноводу-победителю в социалистическом соревновании".
Позже футболист удалил пост заявив, что это была "неуместная шутка" и извинился "у всех, кого этим оскорбил".
Впрочем, львовский клуб отреагировал на пост, и вынес игроку строгое предупреждение.
"Карпаты" считают недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного.
Футболист – публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", – сказано в заявлении клуба.
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