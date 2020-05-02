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Рианчо: Малиновский был готов перейти в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-ассистент Реброва рассказал о несостоявшемся переходе

Рианчо: Малиновский был готов перейти в Динамо
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о несостоявшемся переходе Руслана Малиновского в киевский клуб.

"Я действительно хотел видеть Малиновского в "Динамо". После одного из матча против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил его, не хочет ли он играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и Игорю Суркису.

Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и в настоящий момент играет за сильную команду в Лиге чемпионов и стал важным игроком для сборной Украины", – сказал Рианчо.

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В статье: Руслан Малиновский Динамо (Киев) Рауль Рианчо
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Источник:
gazeta.ua
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
02.05.2020 в 09:44
сделал очень правИльный выбор
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