Хочолава дал прогноз, когда возобновится чемпионат

Защитник "Шахтера" и сборной Грузии Давид Хочолава рассказал, кто самый быстрый в команде и что подсказывает во время игры Пятов.

– Есть прогнозы: когда в Украине закончится карантин и что будет с футболом?

– Думаю, карантин ослабят где-то через 10 дней, а 12 мая люди начнут выходить на работу, чтобы не так сильно страдала экономика. Все бизнесы несут очень большие убытки. В масках, наверное, нам придется ходить еще достаточно долго, может быть, год. Мне кажется, если чемпионат, Лига чемпионов и Лига Европы продолжатся, то в оставшейся части сезона мы точно будем играть без болельщиков.



– Какой самый необычный презент ты получал от болельщиков?

– Столовую ложку с моим именем после матча.



– Какое одно правило в футболе ты изменил бы?

– Тяжелый вопрос. Наверное, ничего не менял бы. Может, просто убрал бы VAR. С течением времени в футболе все улучшалось, и сейчас, считаю, его правила на идеальном уровне.



– Кто самый быстрый в "Шахтере"?

– Без мяча – Додо. Он очень быстрый. Помню, у нас на базе были тесты, бежали 30 метров. У всех нормально бегущих результат 3,8–3,9, а Додо как сорвался – и пробежал вроде бы за 3,58! Мне показалось, что это быстрее, чем мировой рекорд. Но кроме него есть еще один человек, который с мячом бежит намного быстрее, чем без, – Тайсон. Его невозможно догнать, если он с мячом.



– Что чаще всего слышишь от Пятова во время матча?

– Он постоянно подсказывает: влево, вправо, вперед, назад, за спину. Ощущение, будто на плече целую игру сидит! Это помогает защитникам, нам нужен подсказ.