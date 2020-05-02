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В Шахтере считают, что Заря превосходит Динамо по качеству игры, но опыт киевлян окажется решающим

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо будет более готов к завоеванию своего места

В Шахтере считают, что Заря превосходит Динамо по качеству игры, но опыт киевлян окажется решающим
Новина українською

Тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар в эфире канала "Футбол 1" сказал, что опыт киевского "Динамо" сыграет ключевую роль, и поможет подопечным Михайличенко завоевать серебро УПЛ этого сезона.

- "Динамо" - главный фаворит на второе место, если отталкиваться от составов команд. Киевляне потеряли очень много очков по ходу сезона, в том числе и против главных конкурентов за вторую позицию.

Если учитывать качество игры, то Заря намного превосходит Динамо. Поэтому они сейчас на втором месте. Однако следует понимать, что в сложных матчах Динамо будет более готов к завоеванию своего места.

Третье место? Посмотрим. Мне кажется, что многое зависит от того, как Заря войдет в игру после карантина. Луганчане были на хорошем ходу. Хотелось бы понимать, как они среагируют на сложившуюся ситуацию, - сказал Кампомар.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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E.M.O.S.H. (Харьков)
02.05.2020 в 12:54
В Шахтере умеют считать? )
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СашаXM (Хмельницкий)
02.05.2020 в 12:06
не понимаю какое дело кротам обсуждать других? на себя смотрите и как вас судят, а то потом в ЛЧ и ЛЕ влёты!
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