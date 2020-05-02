Михаил Кополовец: В Карпатах были самые маленькие зарплаты в УПЛ - 3 тыс долларов

Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец в эфире шоу "Бомбардир" рассказал о зарплаты в львовском клубе.

– После сезона, когда был выход в ЛЕ-2010/11, в два раза подняли зарплаты. Было такое?

– Подняли в два раза, но зарплаты были очень маленькими. На то время у нас были самые маленькие зарплаты в УПЛ, 3 тысячи долларов. А мы играли в Лиге Европы против команд, где все миллионеры.

Плюс бюджет команды был самым маленьким в УПЛ. Задавали вопросы Дедышину, на то время генеральному директору, какой бюджет клуба. Он был 3-4 млн долларов, самый маленький на то время. Его подняли в два раза, потому что команда выросла, играла в ЛЕ. Надо было поднимать зарплаты.

Но у нас тогда такое золотое время было, мы о деньгах не думали. Просто получали нереальное удовольствие, лучшее время в нашей жизни, самое эмоциональное. Сел в самолет – полетел в Париж, оттуда в Луганск, потом кубковый матч, потом снова. Грузия, Исландия, Ирландия, Севилья. Мы из самолета не вылазили, – сказал Кополовец.