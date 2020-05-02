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Президенты Динамо и Зари поиграли вместе мячом на карантине и передали эстафету Ахметову

Премьер-лига
(2 голосов)

Руководителям ТОП-3 клубов УПЛ захотелось поиграть в футбол на карантине

Президенты Динамо и Зари поиграли вместе мячом на карантине и передали эстафету Ахметову
Новина українською

Во время паузы в украинском чемпионате президенты киевского "Динамо" и луганской "Зари" - Игорь Суркис и Евгений Геллер сыграли вместе в футбол.

Руководители клубов передали эстафету президенту донецкого "Шахтера" Ринату Ахметову.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Геллер
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.05.2020 в 17:32
эти 3-е бы крякнули, эх)
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0
-1
aleksandrdre (Краматорск)
02.05.2020 в 17:31
вот и встретились два передаста
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
02.05.2020 в 18:33
... и передали привет третьему собрату
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
02.05.2020 в 18:34
..так ты третий и есть...
0
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