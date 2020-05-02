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Президенты Динамо и Зари поиграли вместе мячом на карантине и передали эстафету Ахметову
Руководителям ТОП-3 клубов УПЛ захотелось поиграть в футбол на карантине
Во время паузы в украинском чемпионате президенты киевского "Динамо" и луганской "Зари" - Игорь Суркис и Евгений Геллер сыграли вместе в футбол.
Руководители клубов передали эстафету президенту донецкого "Шахтера" Ринату Ахметову.
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.05.2020 в 17:32
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aleksandrdre (Краматорск)
02.05.2020 в 17:31
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Лекарь (село Дарница)
02.05.2020 в 18:33
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Просто Квашин (Харьков)
02.05.2020 в 18:34
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