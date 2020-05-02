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Премьер-лига

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УПЛ vs РПЛ, Марлос или Тете, и в чем проблема Соля. ТаТоТаке №144

Премьер-лига
(1 голосов)

Сравнение показателей лучших клубов Европы и многое другое

УПЛ vs РПЛ, Марлос или Тете, и в чем проблема Соля. ТаТоТаке №144
Новина українською

Сегодня вышел свежий выпуск ТаТоТаке - уже 144-й номер передачи.

  • Символическая сборная лучших легионеров в истории УПЛ без Динамо и Шахтера
  • Средний возраст команд УПЛ
  • Почему у Соля не получается заиграть в Динамо
  • Марлос vs Тете
  • Чем сейчас занимается Косырин
  • Сравниваем показатели чемпионатов Украины и России
  • Что такое катеначчо и поучер
  • Лучшие клубы Европы по xG, владению, дриблингу и прессингу

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В статье: Александр Косырин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) РПЛ УПЛ Марлос Морено ТаТоТаке Франсиско Соль Тете
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Источник:
ТаТоТаке
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