Премьер-лига
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УПЛ vs РПЛ, Марлос или Тете, и в чем проблема Соля. ТаТоТаке №144
Сравнение показателей лучших клубов Европы и многое другое
Сегодня вышел свежий выпуск ТаТоТаке - уже 144-й номер передачи.
- Символическая сборная лучших легионеров в истории УПЛ без Динамо и Шахтера
- Средний возраст команд УПЛ
- Почему у Соля не получается заиграть в Динамо
- Марлос vs Тете
- Чем сейчас занимается Косырин
- Сравниваем показатели чемпионатов Украины и России
- Что такое катеначчо и поучер
- Лучшие клубы Европы по xG, владению, дриблингу и прессингу
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Источник:ТаТоТаке
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