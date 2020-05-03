Кополовец: У Лукаса Переса постоянно были конфликты с Федецким и Тлумаком

Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец рассказал об экс-одноклубнике Лукасе Пересе.

- Уже тогда было видно, что это серьезный футболист. Он выделялся: и скорость хорошая, и пластика, и удар мощнейший. Все зависело от него.

Но у него был тяжеловатый характер. Ему трудно было акклиматизироваться у нас. Если ему что-то и помешает стать серьезным футболистом, то его характер.

Он дружил с бразильцами, а с украинцами не мог найти общий язык. У него постоянно были конфликты с Федецким, с Тлумаком – лидерами "Карпат" на то время, – сказал Кополовец в эфире передачи "Бомбардир".