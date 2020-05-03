Роман Безус: Коломойский купил Днепр, как игрушку. Когда она сломалась - то выкинул

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус поделился мыслями насчет бывшего владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

- Коломойский молодец или нет, в плане "Днепра"?

– Для болельщиков – больше не молодец. Если бы его не было – может, не было бы ни финала, ни ЛЕ. Но перед этим "Днепр" был все равно, делал славу в Союзе, Украине. Была слава и "Днепр". А с ним команда дошла до ЛЕ, но сейчас нет "Днепра". Закончилась история такого клуба. 100-летняя история.

Не молодец только в том плане, что команды не стало. Если бы он не заплатил зарплату, но сохранил клуб, просто отошел от дел. Думаю, были моменты, когда можно было заплатить тренерам-испанцам.

На следующий год нас ждало ЛЧ, нам бы заплатили те же деньги. А потом продать или отдать клуб кому-то. Но это было его, он купил клуб, как игрушку. Когда она сломалась – то выкинул. Жалко. Большая история. Большая потеря для болельщиков, – рассказал Роман Безус.