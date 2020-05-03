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Роман Безус: Коломойский купил Днепр, как игрушку. Когда она сломалась - то выкинул

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "Гента" поделился мнением насчет Игоря Коломойского

Роман Безус: Коломойский купил Днепр, как игрушку. Когда она сломалась - то выкинул
Новина українською

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус поделился мыслями насчет бывшего владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

- Коломойский молодец или нет, в плане "Днепра"?

– Для болельщиков – больше не молодец. Если бы его не было – может, не было бы ни финала, ни ЛЕ. Но перед этим "Днепр" был все равно, делал славу в Союзе, Украине. Была слава и "Днепр". А с ним команда дошла до ЛЕ, но сейчас нет "Днепра". Закончилась история такого клуба. 100-летняя история.

Не молодец только в том плане, что команды не стало. Если бы он не заплатил зарплату, но сохранил клуб, просто отошел от дел. Думаю, были моменты, когда можно было заплатить тренерам-испанцам.

На следующий год нас ждало ЛЧ, нам бы заплатили те же деньги. А потом продать или отдать клуб кому-то. Но это было его, он купил клуб, как игрушку. Когда она сломалась – то выкинул. Жалко. Большая история. Большая потеря для болельщиков, – рассказал Роман Безус.

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В статье: Роман Безус Игорь Коломойский Днепр
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Источник:
Tribuna.com
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Комментарии (16)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
03.05.2020 в 22:02
Он купил? Да Днепр так отдали, лишь бы команда была. Вот в конце 90-х интереса не было и была на грани вылета, потом непонятно по какой причине как и у Ахметова стукнуло в голову, но не до конца. Одно непонятно: почему своеобразно ведя бизнес, не выводил Днепр через судей, а топил ещё больше через тот же Волынь и Кривбасс, платя им именно за матчи с Днепром двойные премиальные за победу. И с распродажей тоже непонятно, хоть какие то деньги за игроков получил бы.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.05.2020 в 21:57
Футболист здорового человека!. Браво, Рома!
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0
0
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Serega1111 (Киев)
03.05.2020 в 21:01
Игрушка была не сломанной, а очень даже высококачественной. Второе место в том ЧУ и выход в финал ЛЕ, пусть даже где-то и везло - это не баран чихал. От этого еще более обидно. Но таков характер Бени, что ему надоедает, то он легко выбрасывает. Так было с альтернативным чемпионатом по баскетболу, так было с Днепром. Поэтому болеть, за что-то, где учавствует Беня - большой риск, что будет большое разочарование
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
03.05.2020 в 21:19
Беня прежде всего бизнесмен. Ему что футбол, что шахматы.. если бизнес денег не приносит он его уничтожает, вместе с существующими долгами разумеется:))
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0
-4
Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 21:29
Он ОЛИГАРХ... Враг украинских бизнесменов и тем более простых людей...Это же понятно давно всем...
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
03.05.2020 в 19:47
Беня персонаж ещё тот. Однако: помним как начали душить Днепр, когда замаячили золотые медали. Беня вложил кучу бабла в команду в надежде поживится баблом лиги чемпионов. Но ДК и Шахта ясно дали понять, что места уже зарезервированы. Беня все понял и слился. Проект Днепр денег не обещал. Плюс и политические дивиденды перестал приносить. Одно не понятно, почему игроков не стали продавать после финала ЛЕ..
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+2
-4
Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 21:10
ты хе рню несешь...
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
03.05.2020 в 21:20
Аргументируй.
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.05.2020 в 19:32
Зате у Бені тепер свій президент і кишеньковий уряд.
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+9
-3
Валентиныч (Днепр)
03.05.2020 в 19:41
Я невкоем случае не оправдываю Беню.Но чем Петя лучше был???
Ответить
+3
-5
Toni (Львiв)
03.05.2020 в 20:24
Всім.
+4
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
03.05.2020 в 20:38
Я не виправдовую Пєтю так само, але влітку 2019 у нас було 4,6% росту ВВП, а на початку 2020 ВВП і промислове виробництво пішли в мінус - і це до початку епідемії. От як так можна було убити вже убиту економіку??
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
03.05.2020 в 21:21
2018 и 2019 росли внешние рынки. Рос и украинский экспорт. 2020 январь был нормальный, потом началось.. все просто.
0
-3
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Wreck (Киев)
03.05.2020 в 19:27
Чего вы хотели от каломойского? Подлый и хитрый жид.
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+7
0
Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 19:24
Беня еще нагадит Украине, это точно... Особенно,как начал дружить с зоофилом Портновым...
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+9
-2
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Spokoyno (Киев)
03.05.2020 в 18:59
Та не зламалася! А набридла і грошей з неї НЕМА.
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+6
0


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