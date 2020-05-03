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Цитаишвили: Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "Динамо" рассказал чем еще интересуется кроме футбола

Цитаишвили: Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили ответил на вопросы, связанные с другими видами спорта.

1. Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?

Кроме футбола, мне еще нравятся большой теннис и бокс. Но этими видами спорта не занимаюсь, просто люблю смотреть.

2.Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

Когда есть свободное время, играю в Counter-Strike.

3.Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику.

4. Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

В детстве, помимо футбола, немного занимался плаванием, лет в семь. А еще, когда мне было 12-13 лет, год занимался грузинскими танцами, ради того, чтобы ноги были быстрее. (Улыбается)

5.Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

Больше всего впечатлило посещение матча “Динамо” - “Эвертон” на НСК “Олимпийский”, когда я был еще в динамовской академии.

Цитаишвили: Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.05.2020 в 21:56
3-ка додиков скрепно-православных
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Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 21:26
Двум скрепным боксерам-ватникам, случайно проживающим в Украине...Надеюсь это временно...
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