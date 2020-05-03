Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цитаишвили: Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику
Форвард "Динамо" рассказал чем еще интересуется кроме футбола
Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили ответил на вопросы, связанные с другими видами спорта.
1. Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?
Кроме футбола, мне еще нравятся большой теннис и бокс. Но этими видами спорта не занимаюсь, просто люблю смотреть.
2.Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?
Когда есть свободное время, играю в Counter-Strike.
3.Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?
Симпатизирую украинским боксерам - Василию Ломаченко и Александру Усику.
4. Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
В детстве, помимо футбола, немного занимался плаванием, лет в семь. А еще, когда мне было 12-13 лет, год занимался грузинскими танцами, ради того, чтобы ноги были быстрее. (Улыбается)
5.Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?
Больше всего впечатлило посещение матча “Динамо” - “Эвертон” на НСК “Олимпийский”, когда я был еще в динамовской академии.