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Сергей Палкин: Мы вели переговоры с Баварией по Додо, но немцев не устроила наша цена

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор "горняков" рассказал о работе клуба на трансферном рынке во время карантина

Сергей Палкин: Мы вели переговоры с Баварией по Додо, но немцев не устроила наша цена
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал слухи о трансфере Тете, рассказал о переговорах Додо с мюнхенской "Баварией" и новом контракте Коваленко.

- Фонсека рассказал, что хотел бы видеть в "Роме" двух игроков "Шахтера". О ком речь?

- Если взять все фамилии, которые звучали, то, мне кажется, они хотели купить всю команду. Имен много, но конкретики нет.

- Есть слух: "Шахтер" готов расстаться с "Тете". В интернете называют сумму - 70 миллионов евро. Насколько это соответствует действительности?

- "Шахтер" не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет. От агента игрока я знаю об интересе, но официально на нас не выходили.

- Какая клаусула прописана в контракте Тете?

- Та сумма, которая звучит в интернете, соответствует действительности. У него очень большая клаусула.

- А что насчет Додо? К нему был интерес со стороны "Баварии"?

- Мы даже вели с ними переговоры, но их не устроила наша цена. На этом разговор между клубами был прекращен.

- У Коваленко через год заканчивается контракт. Клуб собирается пролонгировать соглашение?

- Мы ведем переговоры. Более того, на следующею неделю назначена встреча относительно нового контракта. Уверен, что все закончится хорошо и мы подпишем контракт.

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В статье: Сергей Палкин Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо Виктор Коваленко Тете
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Источник:
footballua.tv
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
03.05.2020 в 23:10
небось 50кк за додика? Будет как и Дентиньо картошку копать у Палкина на огороде.
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Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 23:04
Контракт с шахтьором - это жо па для футболистов...Тех кто вовремя не соскочил,как Зинченко....
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