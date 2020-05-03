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Генеральный директор Шахтера: С 12-го мая мы начнем тренироваться, а с 30-го продолжим УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Палкин рассказал, когда "Шахтер" вернется к тренировкам

Генеральный директор Шахтера: С 12-го мая мы начнем тренироваться, а с 30-го продолжим УПЛ
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как "горняки" проводят карантин.

- Как Шахтер проводит карантин?

- Футболисты академии находятся дома. Сейчас стоит вопрос: нужно ли вообще проводить чемпионат среди молодежи. Мне кажется, что не стоит, поскольку безопасность детей - самое главное. Все сотрудники работают на удалёнке.

Первая команда начала тренироваться по четыре человека одновременно на поле. Со вторника увеличили до шести, соблюдая дистанцию минимум два метра.

- Если 11 мая ослабят карантин, что это изменит в тренировках Шахтера.

- Надеюсь, что с 12 мая мы начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, что до 6 мая все прояснится.

- Игорь Суркис выразил мнение, что не нужно было начинать стадию плей-офф. Какое ваше мнение?

- Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа - куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ коронавирус карантин
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Источник:
footballua.tv/
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
03.05.2020 в 23:53
А почему донецкий бомж расписывается за Чемпионат Украины -или он имел ввиду чемпионат ДНР - -так пусть быстрее туда валит
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