Генеральный директор Шахтера: С 12-го мая мы начнем тренироваться, а с 30-го продолжим УПЛ

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как "горняки" проводят карантин.

- Как Шахтер проводит карантин?

- Футболисты академии находятся дома. Сейчас стоит вопрос: нужно ли вообще проводить чемпионат среди молодежи. Мне кажется, что не стоит, поскольку безопасность детей - самое главное. Все сотрудники работают на удалёнке.

Первая команда начала тренироваться по четыре человека одновременно на поле. Со вторника увеличили до шести, соблюдая дистанцию минимум два метра.

- Если 11 мая ослабят карантин, что это изменит в тренировках Шахтера.

- Надеюсь, что с 12 мая мы начнем нормально тренироваться, а с 30 мая продолжим чемпионат. Все это должно быть озвучено правительством. Думаю, что до 6 мая все прояснится.

- Игорь Суркис выразил мнение, что не нужно было начинать стадию плей-офф. Какое ваше мнение?

- Нужно доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности. То, что футбол остановился после старта следующего этапа - куцый вариант. Или не нужно было играть последнюю игру, или закончить чемпионат и по-честному определить победителя.