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Разван Рац: Я – более чем наполовину украинец
Оценил шансы "Шахтера" с "Вольфсбургом"
Бывший футболист, защитник левого фланга донецкого "Шахтера и сборной Румынии, а сегодня футбольный эксперт Разван Рац поделился впечатлением от выступлений дончан в Лиге Европы и признался о своей связи с Украиной.
Разван уверяет, что всегда рад говорить о "Шахтере", о своих годах в донецком клубе.
Потому что это клуб, который стал моей жизнью. Я теперь наполовину, даже более чем наполовину украинец. И это связано как раз с "Шахтером". Мои успехи - успехи "Шахтера", радуюсь за команду, за нее "мурашки по телу бегают".
Бывший футболист, выступавший в "Шахтере" в 2003-2013 годах, также оценил шансы украинских "горняков" в ответном поединке 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".
Всегда слежу и буду следить за "Шахтером". Рад буду прохода команды дальше. У дончан есть преимущество, все же победили в первой игре 2:1 на поле соперника. Еще было пенальти, его не реализовали.
Мое мнение - "Шахтер" имеет лучшие шансы, потому что играет у себя на поле. Неизвестно, каким будет состояние игроков после карантина, но считаю, что именно "горняки" пройдут дальше.