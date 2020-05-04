Разван Рац: Я – более чем наполовину украинец

Бывший футболист, защитник левого фланга донецкого "Шахтера и сборной Румынии, а сегодня футбольный эксперт Разван Рац поделился впечатлением от выступлений дончан в Лиге Европы и признался о своей связи с Украиной.

Разван уверяет, что всегда рад говорить о "Шахтере", о своих годах в донецком клубе.

Потому что это клуб, который стал моей жизнью. Я теперь наполовину, даже более чем наполовину украинец. И это связано как раз с "Шахтером". Мои успехи - успехи "Шахтера", радуюсь за команду, за нее "мурашки по телу бегают".

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Бывший футболист, выступавший в "Шахтере" в 2003-2013 годах, также оценил шансы украинских "горняков" в ответном поединке 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".