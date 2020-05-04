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Палкин объяснил позицию Шахтера о запрете отданным в аренду футболистам играть против клуба
Расхождение в позиции с собственным кандидатом
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о позиции клуба по поводу ситуации в УПЛ, когда дончане не позволяют своим игрокам, которых клуб отдал в аренду, играть против него.
Главному менеджеру "горняков" заметили, что кандидат на пост президента УПЛ, которого предлагает ФК "Шахтер", Михаил Метревели, имеет четкую позицию относительно того, чтобы арендованные футболисты могли играть против своих клубов.
Палкин сообщил, что у "Шахтера" с Метревели в этом вопросе есть дискуссия.
У нас противоположное мнение. У нас с клубами, которым отдаем ребят в аренду, не написано, что они не могут играть против нас. Там указано, что если они играют против нас, то эти клубы должны платить "Шахтеру" за аренду.
Потому что получается, что арендную плату нам эти клубы не платят, зарплату игрокам во многих случаях также не платят, но ... против "Шахтера" эти футболисты должны играть? Ну это неправильно.
И если посмотрите на практику других лиг, то там запрещают играть арендованным, потому что это конфликт интересов. Поэтому наша позиция именно такой.
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