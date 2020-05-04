Палкин объяснил позицию Шахтера о запрете отданным в аренду футболистам играть против клуба

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о позиции клуба по поводу ситуации в УПЛ, когда дончане не позволяют своим игрокам, которых клуб отдал в аренду, играть против него.

Главному менеджеру "горняков" заметили, что кандидат на пост президента УПЛ, которого предлагает ФК "Шахтер", Михаил Метревели, имеет четкую позицию относительно того, чтобы арендованные футболисты могли играть против своих клубов.

Палкин сообщил, что у "Шахтера" с Метревели в этом вопросе есть дискуссия.

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