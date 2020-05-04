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Палкин объяснил позицию Шахтера о запрете отданным в аренду футболистам играть против клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Расхождение в позиции с собственным кандидатом

Палкин объяснил позицию Шахтера о запрете отданным в аренду футболистам играть против клуба
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о позиции клуба по поводу ситуации в УПЛ, когда дончане не позволяют своим игрокам, которых клуб отдал в аренду, играть против него.

Главному менеджеру "горняков" заметили, что кандидат на пост президента УПЛ, которого предлагает ФК "Шахтер", Михаил Метревели, имеет четкую позицию относительно того, чтобы арендованные футболисты могли играть против своих клубов.

Палкин сообщил, что у "Шахтера" с Метревели в этом вопросе есть дискуссия.

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У нас противоположное мнение. У нас с клубами, которым отдаем ребят в аренду, не написано, что они не могут играть против нас. Там указано, что если они играют против нас, то эти клубы должны платить "Шахтеру" за аренду.

Потому что получается, что арендную плату нам эти клубы не платят, зарплату игрокам во многих случаях также не платят, но ... против "Шахтера" эти футболисты должны играть? Ну это неправильно.

И если посмотрите на практику других лиг, то там запрещают играть арендованным, потому что это конфликт интересов. Поэтому наша позиция именно такой.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Михаил Метревели УПЛ аренда
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (8)
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Spokoyno (Киев)
04.05.2020 в 10:15
Красиво та вірно сказано... Але це виглядає, як "Я його зарізав чистим тесаком! З дотриманням всіх вимог санітарії!"
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
04.05.2020 в 09:39
Все правильно, тільки забув добавити, що клуб не може мати фарм-клуб в лізі, в якій грає.
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+3
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.05.2020 в 09:29
«Эта ни мы, фсе так делают»,- отличное объяснение :)))
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.05.2020 в 09:20
шахтьор сдал в аренду 1250 футболистов... Создал клуб из арендованых..Мариуполь называется...Который сливает шахтьору по 18 очей в сезоне.... Все у них четко...донбасс порожняк не гонит...
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+3
-2
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Инспектор ( )
04.05.2020 в 08:57
Ненавистники Шахтера не примут любые аргументы.
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+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.05.2020 в 09:30
Глоры кротов примут любые отмазки .
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+1
-3
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Инспектор ( )
04.05.2020 в 09:33
То есть я плачу тебе деньги , а ты меня поливаешь брудом. И кричишь- "Без омазок!"
+2
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.05.2020 в 10:02
Ты можешь на одном языке общаться? :) при чем тут «бруд»? Шо ты вообще несёшь? :)
+1
-1


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