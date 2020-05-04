Игрок Динамо 1980-х признался, что в финале Кубка Кубков 1986-го легче стало только с 84 минуты

Олег Кузнецов, тренер юношеской сборной Украины U-19, а в прошлом защитник "Динамо" 1983-1990 годов, вспомнил, как 34 года назад, 2 мая 1986, киевляне на "Стад Жерлан" во французском Лионе обыграло мадридский "Атлетико" (3:0) и завоевали второй в своей истории Кубок Кубков.

Олег сыграл в том турнире все матчи без замен, в том числе и в финале.

- Особых воспоминаний нет, - выиграли, и все. Наверное, перед игрой было какое-то волнение, особенно учитывая силу соперника, который считался фаворитом в решающем поединке. И большая часть болельщиков на трибунах - как испанцы, так и местные французы - болели за мадридцев. Но мы довольно быстро, уже на 6-й минуте, забили гол, благодаря которому прибавилось уверенности. Хотя, иногда просматривая моменты той игры, понимаешь, что нам немного повезло, поскольку у испанцев также были хорошие возможности.

- Владимир Бессонов, наоборот, особых моментов у ворот "Динамо" в том матче и вспомнить не смог ...

- Стопроцентных моментов как таковых действительно практически не было. Но испанцы гораздо больше владели мячом и создавали предпосылки для опасных атак. Мы же хорошо сыграли в обороне, разрушая все потуги соперника, активно применяли прессинг, который исповедовали в 1980-х годах, что и помогло нам забить еще дважды.

- Футболисты "Атлетико", учитывая счет не в их пользу, не провоцировали вас, не грубили?

- Во всяком случае, по отношению ко мне ничего не было (смеется). Как по мне, соперник абсолютно достойно принял поражение, и после игры мы пожали друг другу руки. Возможно, грубость в каких-то моментах и ​​проскакивала, но откровенного хамства - плевков, укусов - точно не было.

Наверное, немного надломил их быстро пропущенный мяч - мадридцы явно не ожидали такого поворота событий. Ведь везде в прессе писали, что они фавориты, они атаковали, поэтому футболисты, наверное, и поверили в то, что читали и слушали. Думаю, если бы пропустили мы первыми, и нам было бы трудно. Но хорошо, что все сложилось в нашу пользу.

- Уверенность в том, что победу не потеряете, пришла уже после первого мяча?

- Да нет. Наверное, только когда Блохин забил второй мяч на 84-й минуте, тогда стало легче. А первый мяч на итоговый результат особого влияния не имел. Он был, так сказать, для психологической уверенности. Если бы счет оставался 0:0, то обе команды играли бы осторожнее, фактически выжидая ошибку друг друга. Здесь же получилась интересная игра, которая, уверен, понравилась и зрителям, независимо от клубных пристрастий.

- После игры общались с соперниками? Возможно, говорили что-то вам, приветствовали?

- А на каком языке, испанском? (Смеется) Это сейчас на матчах еврокубков стоит коридор из журналистов после игр, а потом все по-другому было. Как по мне, из Советского Союза вообще никого не было, поэтому все как-то буднично прошло: на поле подняли кубок, покричали-покричали, зашли в раздевалку, выпили шампанского, покричали-покричали - и сели в автобус, на котором еще часов шесть, а то и больше, ехали в аэропорт в Париже, приехав туда только под утро.

- Учитывая известия о трагедии на Чернобыльской атомной станции, домой к родным спешили больше, чем обычно?

- В том то и дело, что человек 12 из нашей команды домой сразу не попали, а по прилету в Москву сразу отправились в расположение национальной сборной готовиться к чемпионату мира в Мексике. Учитывая то, какое отношение было к нам в Москве, то особо никто и не встречал нас в аэропорту. Тем же ребятам, которые добирались в Киев на поезде - Чанову, Балтаче, Балю, кроме того, возможно, кому-то - на родине устроили просто невероятный прием прямо на вокзале.

- Могли подумать, что завоевание Кубка Кубков в 1986-м станет пока что для "Динамо" последним триумфом на европейской арене?

- У нас в команде было много молодежи - я, Паша Яковенко, Ваня Яремчук, Саша Заваров, Вася Рац. По сути дела, мы были в юном возрасте, нам было по 23-24 года. И ребятам опытным - Андрей Балю, Толи Демьяненко, Вове Бессонову - было не намного больше, по 26-27 лет. Конечно, подсознательно думали, что можем еще "навести шума" в Европе, но не сложилось.