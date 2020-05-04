Шахтер предлагает доиграть УПЛ в двух городах

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", выступил с предложением по завершению чемпионата Украины в УПЛ.

По словам Палкина, речь идет о случае, когда в Украине не восстановят авиасообщение.

Недавно получили документ из Бундеслиги на 50 страницах о том, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. К продолжению сезона игроки должны находиться 7 дней в гостинице на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместительные.

Перевозить команду нужно двумя автобусами, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса ...Целесообразнее было бы выбрать два города и вокруг них сконцентрировать наибольшее количество команд. И закончить чемпионат в этих городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать автобусом.

Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что до конца мая есть вероятность, что чартерные рейсы таки будут разрешены. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до начала чемпионата, если нам дадут такую ​​возможность.