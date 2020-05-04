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Шахтер предлагает доиграть УПЛ в двух городах

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы облегчить финансовую нагрузку

Шахтер предлагает доиграть УПЛ в двух городах
Новина українською

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", выступил с предложением по завершению чемпионата Украины в УПЛ.

По словам Палкина, речь идет о случае, когда в Украине не восстановят авиасообщение.

Недавно получили документ из Бундеслиги на 50 страницах о том, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. К продолжению сезона игроки должны находиться 7 дней в гостинице на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместительные.

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Перевозить команду нужно двумя автобусами, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса ...Целесообразнее было бы выбрать два города и вокруг них сконцентрировать наибольшее количество команд. И закончить чемпионат в этих городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать автобусом.

Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что до конца мая есть вероятность, что чартерные рейсы таки будут разрешены. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до начала чемпионата, если нам дадут такую ​​возможность.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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Demian (Коломия)
04.05.2020 в 10:03
В Івано-Франківску та Чернівцях однозначно)
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
04.05.2020 в 09:58
По Києву зрозуміло... перша шістка. Тут половина команд ошивається Чернігів та Олександрія поруч... А де другу з двома чи скоріше трьома стадіонами зібрати? Дніпро?
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0
-1
qwerty33 (Kyiv)
04.05.2020 в 09:47
В Донецке и Луганске?
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+2
-1
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Hugo64 (PARIS)
04.05.2020 в 10:07
и узнали бы все как там
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