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Шахтер предлагает доиграть УПЛ в двух городах
Чтобы облегчить финансовую нагрузку
Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", выступил с предложением по завершению чемпионата Украины в УПЛ.
По словам Палкина, речь идет о случае, когда в Украине не восстановят авиасообщение.
Недавно получили документ из Бундеслиги на 50 страницах о том, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. К продолжению сезона игроки должны находиться 7 дней в гостинице на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместительные.
Перевозить команду нужно двумя автобусами, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса ...Целесообразнее было бы выбрать два города и вокруг них сконцентрировать наибольшее количество команд. И закончить чемпионат в этих городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать автобусом.
Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что до конца мая есть вероятность, что чартерные рейсы таки будут разрешены. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до начала чемпионата, если нам дадут такую возможность.
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