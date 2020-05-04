Яковенко рассказал, как Динамо Лобановского изучало Атлетико перед финалом Кубка Кубков

55-летний тренер, футболист в прошлом Павел Яковенко, который играл в "Динамо" в 1982-1993 годах, вспомнил финал Кубка Кубков 2 мая 1986 во французском Лионе.

Тогда "бело-синие" обыграли мадридский "Атлетико" со счетом 3:0 и получили второй европейский кубок в своей истории.

- Павел Александрович, как проходила подготовка к финальному поединку с "Атлетико"? Были какие-то особенности?

- Подготовка проходила в обычном режиме. Мы вели матчи через 2 дня на третий или через 3 на 4-й. Перед финалом Кубка Кубков сыграли со "Спартаком", далее у нас был перелет через Москву в Париж, откуда мы отправились в Лион. Понятно, какой важности была эта игра, но ничего особенного в нашей подготовке не вспомню. Успели хорошо изучить соперника.

- Повлияла ли на подготовку Чернобыльская трагедия, которая произошла за несколько дней до финала?

- Мы об этом не знали. Когда мы ехали на игру со "Спартаком", в автобусе были разговоры, что ночью взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Но тогда никто не понимал, что произошло. 27 апреля на матч с москвичами на Республиканском стадионе в Киеве собрались 100 000 зрителей, мы выиграли со счетом 2:1. А после игры отправились в Москву, откуда улетели во Францию. Уже там, во Франции, журналисты, которые нас встречали, задавали вопросы о Чернобыле, но мы думали, что ничего страшного не произошло, пожар - и все. Информации не было.

- Какой была установка Лобановского на игру? Были персональные задания для вас лично?

- Мы регулярно наигрывали на тренировках рисунок и почерк игры, который должен быть на поле - в домашних и выездных матчах. Каждый из нас знал, куда бежать, какую позицию надо занять при стандарте или в определенном игровом моменте. Наша команда в этом плане была очень обученная, коллективные действия были на приличном уровне.

Единственное, мы отмечали сильные стороны у соперника, выделяли исполнителей. "Атлетико" мы изучили, для нас это проблемой не было. В полуфинале мадридцы играли с командой "Байер Юрдинген", мы эту встречу очень хорошо разобрали, а также посмотрели предыдущие их матчи. Игра "Атлетико" для нас загадкой ни была. Знали в совершенстве, на какой позиции действует игрок, правша он или левша. Другое дело - реализация на поле, ведь в финальной игре ответственность другого уровня.

Что касается персональной опеки соперников, то я такого у нас не припомню. Разве что когда мы готовились в сборной к матчам, например, с Нидерландами или Францией, где выделялись ван Бастен и Платини.

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- Значит, вы изучили путь "Атлетико" в финал и знали, что мадридцы прошли турнир без поражений. В связи с этим не испытывали недооценки со стороны более опытных соперников? И не было ли каких-то провокаций или грязной игры от испанцев?

- Нет, недооценки в свою сторону мы не испытывали. На поле была только спортивная борьба, никаких провокаций не припомню.

- Какой была атмосфера на трибунах лионского "Стад Жерлан"?

- В начале матча поддержка болельщиков была на стороне "Атлетико", но потом, по ходу игры, она стала более нейтральной. А в конце поединка трибуны больше болели за нас.

- Вы были на тот момент самым молодым игроком в составе "Динамо". Как в 21 год выходить на поле в финале Кубка Кубков, как настраивали себя на решающий матч?

- Наиболее волнующей была первая игра - в 1/16 финала с "Утрехтом". Это был старт еврокубков, к тому же мы на выезде проиграли со счетом 2: 1, и в домашней игре пропустили первыми. Но смогли одержать победу 4:1, и тогда президент "Утрехта" сказал на пресс-конференции, что его команда проиграла будущему обладателю Кубка.

Мы до тех слов не относились серьезно. У нас параллельно шли матчи чемпионата СССР и еврокубков. Мы втянулись в такой режим. Это была ежедневная работа, начиная со сбора. Если волнение перед матчами с именитыми соперниками и было, то оно ушло после установок Лобановского, когда мы разбирали соперников и как должны против них играть. Валерий Васильевич все четко разъяснял, поэтому волнения пропадало, поскольку мы точно знали, что должны делать на поле.

- Чувствовали ли вы давление не только спортивного характера, мол, играете за всю страну, да еще и с представителями капиталистического лагеря?

- Да, мы чувствовали, что играем за страну. Конечно, были напутствия, была ответственность. Мы понимали, что за нами наблюдает большая аудитория, которая болеет не только за "Динамо", но и за СССР. Было волнение, мы представляем всю страну и нам нужно побеждать.

- Динамовцы, принимавшие участие в матче с "Атлетико", говорили, что команда скромно отметила победу с шампанским в гостинице, а потом улетела в Москву, откуда часть игроков отправилась в расположение сборной, а часть - в Киев. Успели в таком графике почувствовать момент триумфа?

- После матча с "Атлетико" мы выпили шампанского, сразу поужинали, а потом поехали в Париж на автобусе. Может, там кто-то и успел отметить победу, но уже под контролем, ведь многих из нас ждала поездка в расположение сборной. Плюс тренировочный процесс у Лобановского - с этим было сложно. Особых торжеств не было.

Если бы не было матча сборной, и мы все приехали в Киев, возможно, атмосфера была бы другой. А так мы прилетели в московское "Шереметьево", нас встретили два автобуса, один - для сборников, а другой - на Киевский вокзал, откуда часть команды отправилась в Киев. Я попал в число сборников. После приезда в расположение национальной команды нас поздравили - и мы сразу включились в тренировочный процесс, начали готовиться к товарищеской игре со сборной Финляндии накануне чемпионата мира.