На пост президента УПЛ зарегистрировались 3 кандидата. Интересовались еще 2 человека

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что до сих пор на пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.

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Завершение приема заявок происходит за 10 дней до даты выборов, то есть 14 мая - последний день выдвижения кандидатов.

Еще 2 человека звонили, не буду называть их фамилий, интересовались, могут ли быть самовыдвиженцы.

Напомним, что выдвигать кандидатов на пост руководителя УПЛ могут только клубы. Выборы президента главной футбольной лиги Украины должны состояться 25 мая.