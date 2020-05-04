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Хавбек Ланса 1990-х убежден, что его команда в ЛЧ должна была обыграть Динамо Шевченко-Реброва

Премьер-лига
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Хавбек Ланса 1990-х убежден, что его команда в ЛЧ должна была обыграть Динамо Шевченко-Реброва
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Владимир Шмицер, 46-летний чешский экс-футболист, полузащитник, профессиональная карьера которого длилась в 1992-2009 годах, вспомнил свои выступления во французском "Лансе" и матчи в Лиге чемпионов 1998/1999 годов в группе с киевским "Динамо".

В первом матче "Динамо" с "Лансом" сыграло вничью 1:1, а во втором киевляне выиграли у французов 3:1.

После матча с Арсеналом был дисквалифицирован Тони Верель. Он не заслуживал красной карточки. И это, возможно, стоило нам выхода из группы. Если бы этого не произошло, мы могли бы выиграть у киевлян.

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В матче с "Динамо" Фредерик Дею также получил красную карточку (на 6-й минуте - ред.). Ситуация была сложной. В "Динамо" с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко была большая команда. Они обыграли у нас 3:1. Обидно.

Мы могли бы добиться лучшего результата, но потеряли несколько возможностей. Но все равно мы хорошо сыграли в той Лиге чемпионов.

Шмицер также отметил, что в 1/4 "Динамо" играло с "Реалом" и прошли мадридцев (1:1, 2:0).

"Это было что-то невероятное. Представьте, если бы "Реал" приехал к нам в Ланс", - сказал Шмицер france football.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Владимир Шмицер Ланс
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