В 1994 году в Высшей лиге впервые состоялась переигровка. Шахтёр грозился сняться, но это не помогло

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня окунёмся в сезон-1994/95, когда впервые в истории нашей Высшей лиги была назначена переигровка.

Закончив чемпионат-1993/94 на втором месте "Шахтёр", видимо, собирался в новом сезоне составить конкуренцию "Динамо" в борьбе за "золото". К восьмому туру "горняки" даже лидировали в таблице, не проиграв ни одной встречи. Но затем был выезд в Тернополь, который разделил украинский чемпионат на "до" и "после".

Казалось бы, какие проблемы у дончан могут возникнуть с командой, которая шла в двух очках от зоны вылета. Однако ход матча сложился не в пользу фаворита. Уже к 24 минуте тернополяне вели 2:0. Только во втором тайме "Шахтёр" смог отыграть один гол и был вынужден уступить лидерство в таблице "Динамо".

Лишь на следующий день дончане начали разгонять волну, что результат поединка нужно аннулировать. Причина - по ходу встречи "горняки" забили гол, который бригада арбитров во главе с Валерием Авдышем не заметила.

"Это был очень спорный момент, - сказал в эксклюзивном комментарии UA-Футбол Игорь Яворский, который во второй встрече команд уже возглавлял "Ниву". - "Шахтер" поставил камеру по линии ворот. Судья в принципе не мог видеть этого момента. Как показал повтор, мяч в воздухе пересек линию ворот. Трудно так ориентироваться и арбитрам, и футболистам, и тренерам тоже".

"Шахтёр" требовал переиграть поединок, наказать арбитров, а также выдвигал сомнение в "целесообразности участия команды в чемпионате Украины". Из этих требований ФФУ удовлетворил только одно: отстранил главного арбитра Валерия Авдыша и одного из его ассистентов Константина Панчика от работы до конца календарного года.

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Но на этом дончане не остановились, требуя аннулировать результат матча. После месяца споров найти компромисс всё же удалось: "Нива" согласилась на переигровку.

"В то время президент "Нивы" Коваль Владимир Пантелеевич настаивал, чтобы мы переиграли ту игру, - продолжает Яворский. - Я понимал, что нам нужны три очка, потому что команда шла на вылет, поэтому старался как-то отговорить. Но он оставался при своём мнении, говорил, что федерация футбола душит, все просят переиграть, чтобы не было скандала. В принципе, он настоял на этом решении, и мы дали "добро".

Встреча вместе с перенесенной игрой в Киеве "Динамо" и "Днепра" должна была закрывать летне-осеннюю программу Высшей лиги 1994/95 и была назначена на 1 декабря.

"На этот поединок пришло очень много зрителей. Погода была мерзкая: дождь со снегом. Но людей это не остановило", - вспоминает Яворский.

Во второй игре тернополяне вновь оказались сильнее. На этот раз "Нива" забила по голу в каждом тайме и не пропустила сама.

"Мы победили по игре и полностью переиграли "Шахтер". Как я шутил после этого, команда получила повышенные премиальные: ведь футболисты получили деньги за первую победу, а потом президент клуба сказал, что за переигровку премиальные будут повышенные. И он свое слово сдержал.

Помню, что "Шахтер" прибыл на матч в боевом составе двумя самолетами. Они были агрессивно настроены на эту игру. Говорили даже, что сразу после финального свистка должны ехать на отдых за границу. Но когда проиграли, то эту поездку отменили. Не знаю, правда это или нет, но такие разговоры ходили".

Пока разбирались с "Нивой" и назначали переигровку, "Шахтёр" уже успел проиграть два матча в чемпионате, но оставался главным преследователем "Динамо". Однако во второй части чемпионата дела пошли не так гладко: команда финишировала только четвёртой, пропустив вперёд "Черноморец" и "Днепр". "Нива" же стала двенадцатой. Впереди у команды и города ещё будут шесть лет в украинсом элитном дивизионе.

К слову, эта история повлияла на создание в Украине Профессиональной футбольной лиги. В своих открытых письмах "Шахтёр" помимо требований переигровки также отмечал, что клубы не должны находиться под крылом ФФУ, а организацию соревнований во всех профессиональных лигах нужно поручить отдельной структуре. В итоге, после долгих дискуссий в 1996 году появилась на свет ПФЛ.

"Нива" - "Шахтёр" 2:1 (аннулирован)

Голы: Хромей 9, Рудницкий 24 (пен.) - Беличенко 75.

18 сентября 1994 года. Городской стадион. 12000 зрителей. Арбитр: В. Авдыш (Симферополь).

"Нива": Кураев, Сушко, Грегуль, Король, Хромей (Беззубко 71), Лобас, Рудницкий (Бискуп 49), Тутиченко, Демьянчук (Садовый 60), Сухарев, Прохоренков. Тренер: Валерий Душков.

"Шахтёр": Шутков, Леонов, Бабий, Воскобойник (Грачёв 65), Попов (Беличенко 46), Коваль, Орбу, Погодин, Петров, Кривенцов, Ковалев (Матвеев 75). Тренер: Валерий Яремченко.

Предупреждения: Грегуль 42 - Попов 25, Орбу 59.

"Нива" - "Шахтёр" 2:0 ("официальный")

Голы: Лобас 23, Николайчук 82.

1 декабря 1994 года. Городской стадион. 10000 зрителей. Арбитр: В. Мельничук (Симферополь).

"Нива": Никитенко, Сушко, Сухарев, Василитчук, Бискуп, Николайчук, Рудницкий, Прохоренков (Король 85), Яворский, Демьянчук (Беззубко 88), Лобас. Тренер: Игорь Яворский.

"Шахтёр": Шутков, Онопко, Смигунов, Бабий, Зубов (Попов 46), Коваль, Орбу, Ателькин, Петров, Кривенцов, Матвеев (Воскобойник 15). Тренер: Валерий Яремченко.

Предупреждения: Сухарев 21, Сушко 30, Яворский 39 - Онопко 10, Орбу 37, Ателькин 40, Коваль 60, Кривенцов 72.

Удалён: Онопко 42.