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Калитвинцев: Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую приму, к положительному результату
Готов к работе
Украинский тренер Юрий Калитвинцев, который в свое время поработал коучем юниорской и национальной сборных, клубов УПЛ и в России, от октября 2017 без работы. Однако тренер с оптимизмом смотрит в будущее.
Я не коллекционер клубов и не буду в старости рассказывать, насколько значительное количество команд тренировал. Браться за любую работу только потому, что это работа - не для меня.
Не отхожу от футбола, много анализирую, провел большую работу в этом направлении. Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую я приму, к положительному результату.
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