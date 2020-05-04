Калитвинцев: Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую приму, к положительному результату

Украинский тренер Юрий Калитвинцев, который в свое время поработал коучем юниорской и национальной сборных, клубов УПЛ и в России, от октября 2017 без работы. Однако тренер с оптимизмом смотрит в будущее.

Я не коллекционер клубов и не буду в старости рассказывать, насколько значительное количество команд тренировал. Браться за любую работу только потому, что это работа - не для меня.