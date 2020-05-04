  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Калитвинцев: Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую приму, к положительному результату
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калитвинцев: Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую приму, к положительному результату

Премьер-лига
(1 голосов)

Готов к работе

Калитвинцев: Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую приму, к положительному результату
Новина українською

Украинский тренер Юрий Калитвинцев, который в свое время поработал коучем юниорской и национальной сборных, клубов УПЛ и в России, от октября 2017 без работы. Однако тренер с оптимизмом смотрит в будущее.

Я не коллекционер клубов и не буду в старости рассказывать, насколько значительное количество команд тренировал. Браться за любую работу только потому, что это работа - не для меня.

Читайте такжеЛегендарные 4:0 на Камп Ноу. Тактический разбор феноменальной победы Динамо над Барсой

Не отхожу от футбола, много анализирую, провел большую работу в этом направлении. Мой тренировочный процесс приблизит команду, которую я приму, к положительному результату.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Юрий Калитвинцев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...