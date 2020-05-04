Главный тренер Мариуполя не верит, что футболисты на 100% выполняли задачи

ФК "Мариуполь" готовится к ослаблению карантина в Украине, а главный тренер Александр Бабич признается, что слухи о том, что команда вернулась в групповым занятиям, не были правдой.

- Сейчас мы с семьей в Одессе, приехали сюда перед праздниками. Раньше месяц были в Мариуполе, куда возвращаемся завтра (интервью записано в четверг. - ред).

- Знаете, еще в первой половине апреля циркулировала информация, что Ваша команда вот-вот начнет работу небольшими группами. Впрочем, потом условия карантина ужесточили, и, судя по всему, эти планы не реализовались.

- Где-то так и было. Мы надеялись, что 3 апреля, затем 24-го все вернется к нормальной жизни, но, к сожалению, этого не произошло. В нашем городе и клубе неуклонно соблюдают требования карантина. Как следствие - клубная база и тренировочные поля закрыты, недоступны для работы. Понимаем, что до 12 мая так и будет.

- Разговаривая с футболистами различных клубов за последние полтора месяца, можно сделать вывод, что в такое время фактически главным является тренер по физподготовке.

- Могу согласиться. В условиях нормальной жизнедеятельности, нормального тренировочного процесса всем руководит главный тренер, а в нынешних условиях игрокам приходится теснее общаться с моим помощником.

У нас работа построена так: в начале недели в общую группу, где зарегистрированы футболисты, даем план работы, а в конце недели игроки туда же отправляют свои показатели. То есть работаем в недельном цикле.

- Делаете поблажки подопечным, помня, что все живут и работают в разных условиях?

- Безусловно. Мне, например, очевидно, что где-то 80% футболистов не имеют возможности бегать на траве - только по улицам городов, то есть на асфальте. У нас, в Мариуполе, бегают только так. Понятно, что все это нужно учитывать. Вообще надо быть реалистом и понимать: на 100% план индивидуальной подготовки игроки не выполнят. Если будет 70% - это прекрасный показатель. Вы поймите, что, помимо прочего, такой режим элементарно надоедает: то в нормальном тренировочном процессе все можно менять, варьировать, а в индивидуальном этого не сделаешь.