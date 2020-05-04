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Говорят, Суркис тоже "за". В Шахтере советуют оставить в УПЛ 12 команд

Премьер-лига
(2 голосов)

Ради сохранения места Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Говорят, Суркис тоже "за". В Шахтере советуют оставить в УПЛ 12 команд
Новина українською

Сергей Палкин, гендиректор "Шахтера", высказался по поводу расширения УПЛ в сезоне 2020/2021 с 12 до 14 команд.

По словам шефа менеджмента "горняков", в УПЛ есть два момента, положительный и отрицательный.

Если начать с положительного, то в УПЛ есть пример "Колоса", который ворвался в лигу, закрепился в "шестерке". Есть "Десна", я знаком с их президентом, человеком, который переживает за клуб, работает, чтобы создать коллектив, они на 3 очка отстают от 2-3 места.

"Ворскла", которая меняет философию, там происходит перезапуск процессов, "Карпаты" имеют серьезные проблемы, но это серьезный бренд, с ними всегда тяжело играть. Поэтому с точки зрения клубного хозяйства есть интересные примеры, та же "Заря", которая демонстрирует великолепный футбол.

Из отрицательного, отмечает Палкин, вероятные проблемы с коэффициентом - если Украина опустится ниже 10-й позиции, то потеряет прямое место в Лиге чемпионов и автоматически возникнут проблемы и в Лиге Европы.

Читайте такжеСергей Палкин: Хотели перейти на 14 клубов в УПЛ. Теперь будет хорошо, если 12 останется

Поэтому сегодня надо очень аккуратно относиться к любым изменениям, касающимся УПЛ. Почему? Потому что если те решения, которые принимаем, усиливают лигу - это хорошо, а если нет - то ни в коем случае.

Прекрасно знаете, что со следующего сезона у нас будет 14 команд, но это решение принималось до коронавируса, до этих проблем. Все понимаем, что из-за коронавируса экономика Украины очень сильно просядет. Это сразу ударит и по клубам. Поэтому прежде чем принимать решение о переходе на 14 клубов, стоит очень хорошо подумать.

Может временно, как форс-мажорная ситуация, остаться с 12-ю клубами, а потом уже определяться в зависимости от того, как все будет происходить.

Более того, несколько недель назад у меня был разговор с президентом "Динамо" Киев. Он также высказался за то, чтобы сохранить 12 команд и не переходить на 14, потому что мы можем очень сильно "просесть". А такого позволить себе не можем.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
04.05.2020 в 16:24
Как можно верить донецкому бомжу с нетрадиционной ориентацией? Пусть в ДНРе свой бред несет
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0
0
C_Ballack (Днепр)
04.05.2020 в 15:59
Бред какой-то. Вместо того чтоб снизить поборы за участие в вышки и направить эти деньги в развитие клубов, предложение оставить все как есть. То есть, по видимому сейчас у нас мега чемп, который быстро развивается и имеет большую зрительскую аудиторию!?
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+1
0
lir1205 (Запорожье)
04.05.2020 в 14:11
каким образом количество команд в чемпионате влияет на рейтинги УЕФА???
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.05.2020 в 13:53
Говорят донецьких свиней доять.
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+5
0


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