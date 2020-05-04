Говорят, Суркис тоже "за". В Шахтере советуют оставить в УПЛ 12 команд

Сергей Палкин, гендиректор "Шахтера", высказался по поводу расширения УПЛ в сезоне 2020/2021 с 12 до 14 команд.

По словам шефа менеджмента "горняков", в УПЛ есть два момента, положительный и отрицательный.

"Ворскла", которая меняет философию, там происходит перезапуск процессов, "Карпаты" имеют серьезные проблемы, но это серьезный бренд, с ними всегда тяжело играть. Поэтому с точки зрения клубного хозяйства есть интересные примеры, та же "Заря", которая демонстрирует великолепный футбол.

Если начать с положительного, то в УПЛ есть пример "Колоса", который ворвался в лигу, закрепился в "шестерке". Есть "Десна", я знаком с их президентом, человеком, который переживает за клуб, работает, чтобы создать коллектив, они на 3 очка отстают от 2-3 места.

Из отрицательного, отмечает Палкин, вероятные проблемы с коэффициентом - если Украина опустится ниже 10-й позиции, то потеряет прямое место в Лиге чемпионов и автоматически возникнут проблемы и в Лиге Европы.

Поэтому сегодня надо очень аккуратно относиться к любым изменениям, касающимся УПЛ. Почему? Потому что если те решения, которые принимаем, усиливают лигу - это хорошо, а если нет - то ни в коем случае.

Прекрасно знаете, что со следующего сезона у нас будет 14 команд, но это решение принималось до коронавируса, до этих проблем. Все понимаем, что из-за коронавируса экономика Украины очень сильно просядет. Это сразу ударит и по клубам. Поэтому прежде чем принимать решение о переходе на 14 клубов, стоит очень хорошо подумать.

Может временно, как форс-мажорная ситуация, остаться с 12-ю клубами, а потом уже определяться в зависимости от того, как все будет происходить.

Более того, несколько недель назад у меня был разговор с президентом "Динамо" Киев. Он также высказался за то, чтобы сохранить 12 команд и не переходить на 14, потому что мы можем очень сильно "просесть". А такого позволить себе не можем.