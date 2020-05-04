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Глеб: И Шахтер, и Динамо очень достойно выглядят. Но Шахтер мне по игре нравится больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорус высказался относительно грандов украинского футбола

Глеб: И Шахтер, и Динамо очень достойно выглядят. Но Шахтер мне по игре нравится больше
Новина українською

Легендарный белорусский экс-футболист Александр Глеб сравнил донецкий "Шахтер и киевское "Динамо".

"За "Шахтером" и "Динамо" я слежу в еврокубках. На мой взгляд, и "Шахтер", и "Динамо", в принципе, очень достойно выглядят. Но "Шахтёр" мне по игре нравится больше", – заявил Александр Глеб.

Отметим, что в свое время белорус мог оказаться в "Черноморце".

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В статье: Александр Глеб Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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