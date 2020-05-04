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Глеб: И Шахтер, и Динамо очень достойно выглядят. Но Шахтер мне по игре нравится больше
Белорус высказался относительно грандов украинского футбола
Легендарный белорусский экс-футболист Александр Глеб сравнил донецкий "Шахтер и киевское "Динамо".
"За "Шахтером" и "Динамо" я слежу в еврокубках. На мой взгляд, и "Шахтер", и "Динамо", в принципе, очень достойно выглядят. Но "Шахтёр" мне по игре нравится больше", – заявил Александр Глеб.
Отметим, что в свое время белорус мог оказаться в "Черноморце".
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Источник:ТК Футбол
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