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Палкин призвал отказаться от выборов президента УПЛ, если единый телепул не будет создан

Премьер-лига
(2 голосов)

Гендир Шахтера рассказал о выборах президента УПЛ и проблемах с единым телепулом

Палкин призвал отказаться от выборов президента УПЛ, если единый телепул не будет создан
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о выборах президента Украинской Премьер-Лиги и едином телевизионном пуле.

- Почему "Шахтер" впервые выдвинул на выборы своего кандидата?

- Мы выдвинули Михаила Метревели. Он в футболе более 20-ти лет и знает его изнутри. Прежде всего, это было его желание. Он сказал мне, что хочет попробовать себя. Наша позиция такова: президент УПЛ - это менеджер. Если перед ним стоит задача заработать для УПЛ определенную сумму денег - он должен это сделать, в противном случае, собирается Премьер-Лига и решает: оставлять тебя или нет.

Это должно быть очень жестко. Предыдущие президенты это игнорировали. Хорошо ходить на работу и получать зарплату, а цели нет. Сегодня мы не должны повторить эту ошибку. Михаил принял эту позицию и он готов идти на выборы.

- Если Михаил Метревели будет ошибаться, это риск для "Шахтера"?

- Если это будет успех - это наш успех, если будет ошибаться - мы готовы нести ответственность за нашего кандидата. В случае его избрания у кого-то возникнут вопросы, я готов нести ответственность. Решения, которые будут выбираться, принесут пользу Лиге. Если они будут не во благо, значит это неправильное решение.

- Если критики скажут: "Вы выдвинули Метревели, значит он будет лоббировать интересы "Шахтера".

- Я не понимаю, что такое "лоббировать интересы "Шахтера". Мы выигрывали при всех президентах. На спортивные результаты президент УПЛ никогда не влиял и не будет влиять. Он влияет исключительно на доходную часть. Метревели отстаивает права клубов со средним и малым бюджетом. Он хочет сделать их сильнее.

Премьер-Лига - коммерческая организация и должна зарабатывать деньги. Это главный вопрос, которым УПЛ должна заниматься.

- Как поднять доходы Премьер Лиги?

- В первую очередь необходимо создать единый пул. Сегодня де-юре он есть, а де-факто - нет. Никакой президент УПЛ его не создаст, мы сами должны это сделать.

Если до 25 числа клубы не договорятся, нет смысла проводить выборы. Более того, я призываю кандидатов отказаться от выборов президента, потому что если у тебя нет единого пула - нет смысла идти на эту должность.

Единый пул - это не значит, что какой-то канал забирает все права. Мы можем все разделить и, более того, в некоторых лигах есть правило, что один канал не может владеть правами на всю лигу. Это дискуссионный вопрос.

- В предыдущем интервью вы сказали, что вопрос объединения пула - это договоренность между "Динамо", "Шахтером" и "Днепром-1". Мы видели реакцию, что часть клубов это восприняло с обидой...

- Может быть меня неправильно поняли, но я имел в виду, что сегодня футбол показывают два канала: 2+2 и ФУТБОЛ 1/2/3. Эти каналы напрямую связаны с собственниками "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1". А другим клубам необходимо, чтобы их показывали в качественном формате и платили хорошие деньги.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Михаил Метревели телепул
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2020 в 18:44
грузина устраивайте у себя в ШД --хотя он уже у вас на Ф 1 а в президенты УПЛ нам не нужен ещё один иностранец хватит Саакашвили
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.05.2020 в 18:19
Монополія через ФУ1-2-3 на пєнісовські брехні по всій Україні - ось ідея фікс Палкінда та його шобли.
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adidas77 (Cумы)
04.05.2020 в 17:39
Конечно конечно, Палкин ничего не слышал и не знает, что такое лоббировать интересы его клуба! ;)) Смешная шутка
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