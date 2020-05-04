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Жерсон Родригес: Хотел бы остаться в Анкарагюджю, надеюсь клубы смогут договориться
Вингер Динамо играет в аренде в Турции, где вполне комфортно себя чувствует
Форвард "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в аренде в "Анкарагюджю", заявил о том, что он хотел бы остаться в турецком клубе, где его все устраивает.
"У "Анакрагюджю" очень горячие фанаты, такой поддержки я больше нигде не видел.
Я хотел бы остаться здесь, надеюсь клубы смогут договориться и продлить мой контракт", - цитирует Родригеса турецкое издание Sporanki.
Напомним, что ранее руководство "Анкарагюджю" говорило о том, что намерено вступить в переговоры с "Динамо" по поводу пролонгации аренды игрока, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.
Отметим, что в текущем сезоне турецкой Суперлиги Жерсон Родригес принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.