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Кривцов: Пришла информация о смягчении карантина, надеюсь, скоро вернемся на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Надеемся, футбол скоро вернется

Кривцов: Пришла информация о смягчении карантина, надеюсь, скоро вернемся на поле
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о смягчении карантина и надеется, что футбол скоро вернется.

"Очень соскучился по каждому участнику футбольного мира! Хорошая новость: пришла информация о смягчении карантина. Надеюсь, скоро вернемся на поле", — написал Кривцов.

Напомним, что в текущем сезоне Кривцов провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) коронавирус
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