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Кривцов: Пришла информация о смягчении карантина, надеюсь, скоро вернемся на поле
Надеемся, футбол скоро вернется
Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о смягчении карантина и надеется, что футбол скоро вернется.
"Очень соскучился по каждому участнику футбольного мира! Хорошая новость: пришла информация о смягчении карантина. Надеюсь, скоро вернемся на поле", — написал Кривцов.
Напомним, что в текущем сезоне Кривцов провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Очень соскучился по каждому участнику футбольного мира! Хорошая новость: пришла информация о смягчении карантина. Надеюсь, скоро вернемся на поле. Сумую за кожним, хто причетний до свiту футболу. Чудова новина: прийшла інформація щодо пом'якшення карантину. Сподіваюся, незабаром повернемося на поле. #shakhtar