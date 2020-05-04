Кривцов: Пришла информация о смягчении карантина, надеюсь, скоро вернемся на поле

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился мнением о смягчении карантина и надеется, что футбол скоро вернется.

"Очень соскучился по каждому участнику футбольного мира! Хорошая новость: пришла информация о смягчении карантина. Надеюсь, скоро вернемся на поле", — написал Кривцов.

Напомним, что в текущем сезоне Кривцов провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.