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Русол: Днепр-1 за расширение УПЛ. Ингулец, Рух и Волынь готовы играть в элите

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне за расширение Лиги до 14 команд

Русол: Днепр-1 за расширение УПЛ. Ингулец, Рух и Волынь готовы играть в элите
Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол поделился мнением о расширении УПЛ до 14 клубов в следующем сезоне.

- Сергей Палкин предлагает пока отложить расширение УПЛ до 14 команд из-за экономических рисков. Вы как относитесь к этой идее?

– Мы за расширение. Мы же живем, руководствуясь какими-то планами, принципами, надеждами.

Как командам Первой лиги реагировать потом на эту ситуацию? Что у нас будет в Первой лиге? Ради чего команды готовились к сезону? Кто-то бьется уже второй или третий [сезон] за повышение в классе. Что мы потом будем рассказывать хозяевам и руководителям, болельщикам и футболистам, почему они год в холостую сработали?

Это одна из основных причин. Вторая – есть же какое-то планирование. Мы же голосуем за какие-то двух- или трехлетние планы развития нашего футбола. А у нас каждые полгода какой-то форс-мажор – прошлые планы меняем, новые утверждаем.

- То есть, пока вы не видите предпосылок, чтобы что-то кардинально менять в этом вопросе? Имею в виду экономическое состояние претендентов на выход в УПЛ.

– По моей информации, клубы вверху таблицы Первой лиги достаточно сильны инфраструктурно и финансово. Если бы у нас были проблемы с лицензированием этих клубов… Но я сейчас не готов давать оценку, это должны делать компетентные органы.

Но то, что я вижу – "Ингулец", "Рух" и "Волынь". Как по мне, они готовы играть в УПЛ. И города хорошие, и регионы. И оставить их сейчас без футбола, перечеркнуть все то, что они делали – это несправедливо.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
04.05.2020 в 19:19
Ребята держитесь ! Не продайте Украину ФСБешнику Палкину... Их задача -- уничтожить украинский футбол...
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+3
0
Lion Killer (Львів)
04.05.2020 в 20:46
сподіваюся, через рік два в УПЛ повернеться старий добрий Метал з президентом Ярославським.
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0
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