Мы должны уважать регламент - Суркис ответил Палкину на идею не расширять УПЛ

Президент киевского "Динамо" Игорь Сурксис высказался относительно идеи гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина оставить в следующем сезоне Премьер-лиги 12 команд.

"В этой связи я могу сказать лишь одно: мы должны уважать регламент! Премьер-лигой и федерацией было принято решение, что со следующего сезона в УПЛ играет 14 клубов, а еще через год – 16. Конечно, пандемия коронавируса на наших глазах вносит коррективы во все футбольные процессы, но так или иначе решение утверждено, оно – официальное, на него ориентируются клубы как УПЛ, так и первой лиги, строя свои стратегические планы исходя именно из такого сценария.

Вместе с этим, я считаю: все команды, которые претендуют на попадание в Премьер-лигу, должны доказать, что обладают достаточным потенциалом – прежде всего, финансовым и инфраструктурным – для полноценного участия в таком турнире. Иными словами, им нужно надлежащим образом пройти аттестацию, в частности – выполнить финансовый критерий.

В принципе, так и должно быть – я не говорю ничего необычного. Кто завоюет путевку по спортивному принципу и будет соответствовать всем необходимым требованиям с точки зрения аттестации клубов, тому никто не будет вправе отказать в участии в УПЛ", - сказал Суркис.