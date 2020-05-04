Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: На карантине у нас было много времени, чтобы поразмыслить над своей игрой и игрой команды
Александр уверен, что Динамо улучшит свою игру и результаты
Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев с оптимизмом воспринял послабление карантина и рассказал о целях и задачах команды на оставшеюся часть сезона.
- Сегодня Кабинет министров Украины разрешил профессиональным командам с 11 мая тренироваться на закрытых базах. Что для вас означает эта новость?
- Это глоток свежего воздуха для нас. Без этого было очень тяжело. Мы понимали, что не нужно рисковать, придерживались норм карантина, тренировались на базе по одному-два человека и долго там не находились.
Если это решение утвердят, то для нас будет огромной радостью, когда мы начнем тренироваться в группах или всей командой.
- На что могут рассчитывать болельщики “Динамо” в завершающей части сезона?
- Наши болельщики точно могут рассчитывать на сумасшедшую самоотдачу, улучшение нашей игры и, конечно же, результата. Чтобы наши фанаты получали только удовольствие. Мы прекрасно понимаем, что в этом сезоне не радуем болельщиков и хотим это как можно скорее исправить. На карантине у нас было долгое время, чтобы каждый поразмыслил над своей игрой и игрой команды, обратил внимание на свои негативные и позитивные моменты.
Верим, что после карантина возобновится чемпионат, и мы со свежими эмоциями будем идти к поставленной цели. Хотим выигрывать каждый матч и радовать болельщиков. Стремимся к этому. То, что болельщик в нас верит, нас всегда заряжает и стимулирует. Хочется, чтобы так было всегда.