  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Александрии: Шахтеру просто неудобно, что надо ездить автобусами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Александрии: Шахтеру просто неудобно, что надо ездить автобусами

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрии идея горняков доиграть сезон в двух городах не понравилась

Директор Александрии: Шахтеру просто неудобно, что надо ездить автобусами
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал предложение Сергея Палкина доиграть сезон УПЛ в двух городах.

- Палкин вчера выдвинул идею доиграть сезон в двух городах. Поддерживаете такое?

– "Шахтеру" просто неудобно, что надо ездить автобусами. Они привыкли летать, а сейчас аэропорты не работают. Я за то, что если и играть без зрителей, то у себя дома. Потому что если ездить все время в те два города, то это сложно.

- А если переехать в настоящее время в один из городов, где будут матче?

– Зачем нам куда-то ехать? У нас есть, где играть и тренироваться. Не вижу в этом смысла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) ФК Александрия Дмитрий Китаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...