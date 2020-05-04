Директор Александрии: Шахтеру просто неудобно, что надо ездить автобусами

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал предложение Сергея Палкина доиграть сезон УПЛ в двух городах.

- Палкин вчера выдвинул идею доиграть сезон в двух городах. Поддерживаете такое?

– "Шахтеру" просто неудобно, что надо ездить автобусами. Они привыкли летать, а сейчас аэропорты не работают. Я за то, что если и играть без зрителей, то у себя дома. Потому что если ездить все время в те два города, то это сложно.

- А если переехать в настоящее время в один из городов, где будут матче?

– Зачем нам куда-то ехать? У нас есть, где играть и тренироваться. Не вижу в этом смысла.