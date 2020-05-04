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Соль: Если бы не футбол, то наверняка попробовал бы начать карьеру в теннисе

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард пробовал себя в качестве теннисиста

Соль: Если бы не футбол, то наверняка попробовал бы начать карьеру в теннисе
Новина українською

Форвард "Динамо" Фран Соль рассказал, какими видами спорта кроме футбола он также интересуется.

- Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?

- Помимо футбола моими любимыми видами спорта всегда были большой теннис, а также падел-теннис - особая разновидность тенниса, которая очень популярна в Испании.

- Во что, кроме футбола, играл сам когда-либо? Какие виды спорта пробовал?

- Как раз в те виды спорта, которые я перечислили. Я много играл как в большой теннис, так и в падел. Думаю, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка попробовал бы начать карьеру в теннисе.

- Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

- В мире спорта, если не учитывать футбол, моими кумирами являются Усэйн Болт, Рафа Надаль и Майкл Фелпс.

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Да, в детстве я занимался боевыми искусствами, в частности карате. Я уже почти начал заниматься этим профессионально, но мне пришлось бросить этот спорт, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Меня как раз пригласили в “Реал” Мадрид.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Если выбрать спорт, который производит на меня, как зрителя, наибольшее впечатление, то, пожалуй, это американский футбол, лига NFL. К сожалению, я еще пока не был на матчах NFL, но мечтаю посетить такой матч.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
ФК Динамо

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