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Русол: Днепр-1 однозначно выступает за то, чтобы доиграть этот чемпионат

Премьер-лига
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А не закончить его каким-то волевым решением

Русол: Днепр-1 однозначно выступает за то, чтобы доиграть этот чемпионат
Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол высказал позицию клуба относительно доигровки нынешнего сезона УПЛ.

- Как УАФ и УПЛ сейчас коммуницирует с клубами по вероятному продолжению чемпионата?

– У нас была видеоконференция. Думаю, если нам надо будет собраться – мы это сделаем. Была дана вводная информация, план. Если ситуация с пандемией не будет ухудшаться, то дальше, думаю, все буде происходить по этому плану. С коммуникацией проблем нет.

Наш клуб однозначно за то, чтобы доиграть этот чемпионат, а не закончить его каким-то волевым решением в текущей таблице, – сказал Русол.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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