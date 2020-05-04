Русол: Днепр-1 однозначно выступает за то, чтобы доиграть этот чемпионат

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол высказал позицию клуба относительно доигровки нынешнего сезона УПЛ.

- Как УАФ и УПЛ сейчас коммуницирует с клубами по вероятному продолжению чемпионата?

– У нас была видеоконференция. Думаю, если нам надо будет собраться – мы это сделаем. Была дана вводная информация, план. Если ситуация с пандемией не будет ухудшаться, то дальше, думаю, все буде происходить по этому плану. С коммуникацией проблем нет.

Наш клуб однозначно за то, чтобы доиграть этот чемпионат, а не закончить его каким-то волевым решением в текущей таблице, – сказал Русол.